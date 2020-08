Beyoncé ha pubblicato un video con Naomi Campbell, Lupita Nyong’o e Kelly Rowland

A poche settimane dall’uscita del visual album Black Is King, Beyoncé ha pubblicato l’incredibile video di Brown Skin Girl, il brano in cui appaiono la figlia Blue Ivy Carter, WizKid e SaintJhn. Nella clip – diretta da Jenn Kniru – appaiono Naomi Campbell, l’attrice Lupita Nyong’o e Kelly Rowland, ex collega ai tempi delle Destiny’s Child.

“Posa come un trofeo quando quelle Naomi camminano / Diamole un oscar per quella bella pelle nera”, canta Beyoncé accompagnata da immagini incredibili di debuttanti in abiti da sera. Il video è stato lanciato su Good Morning America insieme a un comunicato stampa: «Per me è davvero importante che in Brown Skin Girl rappresentassimo tutte le sfumature della pelle scura», dice. «Volevamo che tutti i personaggi venissero inquadrati in una luce regale – Jenn Nkiru ha avuto l’idea delle debuttanti nere. Era importante fare tutto questo insieme, celebrarci l’uno con l’altro». La regista ha aggiunto: «La mia più grande ispirazione arriva dai neri, soprattutto le donne».

Black Is King è uscito su Disney+ alla fine di luglio. Basato sulla musica di The Lion King: the Gift (la colonna sonora del remake del Re Leone), è il terzo visual album della carriera di Beyoncé. Ne abbiamo parlato qui.