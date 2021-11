Beyoncé ha pubblicato un nuovo singolo

Finalmente, dopo l’anteprima nel trailer del film King Richard, Beyoncé ha pubblicato ufficialmente il nuovo singolo Be Alive.

È un brano che parla di orgoglio e famiglia, che si apre come una ballata piano e voce e poi si trasforma. “Essere viva mi fa sentire così bene / Ho tutta la mia famiglia al mio fianco / Non potrei levarmi di dosso il nero neanche se volessi / per questo alzo la testa con orgoglio”, canta Beyoncé nella prima strofa. Potete ascoltarlo qui sotto.

Diretto da Reinardo Marcus Green, King Richard racconta la storia di Richard Williams, il padre di Serena e Venus Williams. Il brano apparirà durante i titoli di coda. «Il matrimonio tra un film e una canzone è una cosa magica, non ha paragoni nell’intrattenimento», ha detto Will Smith. «Quando Beyoncé ci ha chiamato ero davvero felice».

«Sono stata in studio per un anno e mezzo», ha raccontato Beyoncé la scorsa estate, quando ha confermato di essere al lavoro su nuova musica. «A volte ci vuole un anno per trovare il giusto suono di cassa e rullante. Un ritornello può arrivare a contenere 200 armonizzazioni. Ma non c’è niente come l’amore e la passione che sento nello studio di registrazione. Dopo 31 anni è ancora eccitante come la prima volta. Sì, sta arrivando nuova musica!». Lemonade, il suo ultimo album, è uscito nel 2016.