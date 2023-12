Beyoncé ha pubblicato un nuovo singolo, ‘My House’

Subito dopo la prima londinese del film-concerto Renaissance, la «grande festa da ballo al cinema per celebrare il diritto di essere se stessi», Beyoncé ha pubblicato a sorpresa un nuovo singolo.

La canzone si intitola My House ed è scritta e prodotta con The-Dream (Terius Youngdell Nash), che ha già collaborato a Single Ladies (Put a Ring on It) e Run the World (Girls).

“Get the fuck up out my house”, canta Beyoncé. E in un altro passaggio: “Ti amerò per sempre, ma non mi aspetto che tu mi ami se non ami te stesso. Guariamo il mondo, una bella azione alla volta, questo è il vero amore”.

Alla prima londinese (ce n’è già stata una a Los Angeles) c’erano tra gli altri Taylor Swift, Blake Lively, Michelle Williams, Sia, Will.i.am, la figlia della popstar Blue Ivy. Dopo la prima, Beyoncé è stata vista vestita da… spilla

Per ora non ci sono notizie ufficiali circa la pubblicazione di un disco dal vivo tratto dal tour di cui si parla da tempo e che si pensava potesse uscire oggi. In Italia il film Renaissance arriverà il 21 dicembre, con proiezioni anche il 22, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 dicembre. A questo link l’elenco delle sale.