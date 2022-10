Beyoncé ha pubblicato un messaggio d’amore per sua sorella Solange

Due sorelle are better than one, soprattutto quando parliamo delle sorelle Knowles. Beyoncé e Solange sono due delle artiste più importanti della loro generazione per impatto artistico e sociale. Molto differenti tra loro (più estroversa la prima, più raffinata la seconda), hanno in un comune una strepitosa vena creativa e la capacità di raggiungere traguardi impossibile.

Nel lungo elenco di successi personali, l’ultimo in ordine cronologico, riguarda la sorella più piccola. Solange ha debuttato come compositrice per il New York City Ballet per lo spettacolo Play Time, coreografato da Gianna Reisen, diventando la prima donna afroamericana a ricoprire quel ruolo.

Da brava e affettuosa sorella maggiore, Beyoncé ha utilizzato i suoi social per dedicare un messaggio d’amore a Solange:

«Mia amata sorella», si legge nel post, «non ci sono parole per esprimere l’orgoglio e l’ammirazione che ho per te. Sei una visionaria, sei unica. Congratulazioni per essere la prima donna afroamericana a comporre musica per il New York City Ballet. La pièce che hai composto è incredibile. Ti amo profondamente». Queen Bee ha poi concluso a modo suo: «Vi consiglio di non aver problemi con mia sorella (you don’t fuck with my sis, ndr)».