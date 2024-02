Beyoncé ha pubblicato due nuovi singoli in anticipazione di un album “country”

Lo ha fatto come solo lei sa fare: rubando la scena a uno “degli” eventi americani dell’anno, il Super Bowl. E questa volta non le è nemmeno servito salire sul palco: perché la missione di Beyoncé, dichiarata in uno spot pubblicitario per Verizon, trasmesso durante la serata, è stata quella di “rompere internet”. E ce l’ha fatta, annunciando, nel frattempo, due nuovi singoli e un album.

Tutto giocato su riferimenti “meta” a Beyoncé che fa Beyoncé, che gioca con il suo nome per creare una serie di personaggi come BOTUS (invece che POTUS; President of the United States), Beyoncé of the United States, BarBey (invece che Barbie), e che arriva a vendere “Lemonade” a un chioschetto, oppure a organizzare la prima performance nello spazio da parte di un’artista donna.

Inutile dire che nulla di tutto questo è il fulcro del messaggio. Infatti, proprio alla fine dello spot, Beyoncé pronuncia le parole: «Ok, sono pronti: pubblica la nuova musica». Poco dopo, due nuovi singoli di Queen Bey sono stati resi disponibili su Tidal – piattaforma streaming di proprietà di Jack Dorsey, che, forse non per caso, era seduto al Super Bowl insieme a Beyoncé e Jay-Z.

Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, questi i titoli, arrivano ad anticipare l’atto secondo di Renaissance (pubblicato nel 2022), e promettono un nuovo album dal sapore country.

Entrambi i brani vedono coinvolto Raphael Saadiq, produttore noto per aver lavorato alle hit di D’Angelo (come How Does It Feel?) e insieme a Solange Knowles.

La data di uscita della seconda parte di Renaissance, per ora, è fissata al 29 marzo. La pubblicazione confermerebbe i piani originali di Beyoncé per Renaissance, presentato, all’uscita del primo disco, come un progetto in tre parti.