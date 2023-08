Beyoncé ha inserito di nuovo il nome di Lizzo durante la performance di ‘Break My Soul’

Dopo aver omesso il nome di Lizzo durante il concerto di Foxborough il primo agosto durante la performance di Break My Soul (The Queens Remix), quando cita alcune iconiche artiste black nella musica, Beyoncé ha inserito di nuovo l’artista nella lista lunedì sul palco della tappa di Atlanta del Renaissance World Tour e ha gridato: “Lizzo! I love you, Lizzo!”.

Lizzo aveva partecipato a uno show di Renaissance a giugno e aveva condiviso il momento in cui Beyoncé la presentava alla folla. “Penso a cosa significhiamo per le persone e quanto sia ciclico. Siamo tutti così infinitamente connessi e importanti. È un onore”, ha scritto Lizzo nel suo post su Instagram.

Il sostegno di Beyoncé ad Atlanta arriva in seguito alla causa intentata contro Lizzo da tre delle sue ex ballerine che l’accusavano di molestie sessuali e creazione di un ambiente di lavoro ostile per alcuni incidenti presumibilmente avvenuti a partire dal 2021 e fino al 2023. Nella carte ottenuta da Rolling Stone, le ballerine affermano che Lizzo, che ha enfatizzato body positivity per tutta la sua carriera, ha sollevato la questione dell’aumento di peso di una di loro. Che afferma di essere stata poi rimproverata e licenziata dopo aver registrato un incontro a causa della sua condizione di salute, secondo quanto scritto.

“Il modo in cui Lizzo e il suo team hanno trattato i loro artisti sembra andare contro tutto ciò che Lizzo rappresenta pubblicamente, mentre in privato fa vergognare le sue ballerine e le umilia in modi non solo illegali ma assolutamente demoralizzanti”, afferma l’avvocato delle querelanti Ron Zambrano.

Lizzo ha negato le accuse, scrivendo su Instagram all’inizio di questo mese che la sua “etica del lavoro, morale e rispetto sono state messe in discussione. Il mio personaggio è stato criticato”. E ha continuato: “Di solito scelgo di non rispondere a false accuse, ma queste sono incredibili e troppo oltraggiose per non essere affrontate”.

“Queste storie sensazionalistiche provengono da ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che gli era stato detto che il loro comportamento in tournée era inappropriato e poco professionale”, ha scritto Lizzo nella sua dichiarazione.

Da Rolling Stone US