Beyoncé ha aperto gli Oscar con ‘Be Alive’: il video

Beyoncé ha apertogli Oscar 2022 in un campo da tennis di Compton, luogo dove sono nate le leggende del tennis Venus e Serena Williams e di cui si parla nel film King Richard, che racconta il padre delle campionesse.

In uniforma verde acido, Beyoncé ha eseguito Be Alive, la canzone che ha scritto per il film. Trovate il video qui sopra. Nel video anche Blue Ivy Carter, la figlia di 10 anni di Beyoncé e Jay Z, che ha fatto il suo debutto agli Oscar come ballerina. Guardate qui:

Be Alive era tra i brani nominati per la migliore canzone originale, categoria vinta da No Time to Die di Billie Eilish e Finneas.

Beyoncé ha pubblicato la canzone a novembre come parte della colonna sonora del film che racconta Richard Williams, e grazie al quale Will Smith ha vinto la statuetta come miglior attore.



Beyoncé si è esibita per la prima volta agli Oscar nel 2005, quando è salita sul palco per cantare quattro canzoni, tra cui Vois sur ton Chemin da The Chorus e Believe da Polar Express, insieme a Josh Groban. Nel 2006, ha eseguito un trio di canzoni da Dreamgirls con Jennifer Hudson. E tre anni dopo, ha fatto un medley musicale con Zac Efron e Hugh Jackman. Questo però era il primo anno in cui era anche nominata.