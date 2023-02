Beyoncé ha annunciato un tour mondiale (ma l’Italia non c’è)

Dopo il successo del suo ultimo disco, Reinassance, uscito nel 2022, Beyoncé ha annunciato il tanto atteso world tour.

Si parte il 10 maggio a Stoccolma e si termina il 27 settembre a New Orleans. Trovate tutte le date sul sito ufficiale. Ve lo diciamo subito: l’Italia non c’è. Ma Beyoncé sarà in zona: Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi ma pure UK.

Il tour di Renaissance segna il primo tratto lungo della strada di Beyoncé dal tour On the Run, che ha fatto 48 tappe in Nord America ed Europa nel 2018.

Prima dell’annuncio del tour rinascimentale, Beyoncé ha eseguito il suo primo concerto da headliner in quattro anni all’Atlantis the Royal, un nuovo hotel di lusso a Dubai. Nonostante la richiesta che nessun filmato venisse ripreso dal pubblico, l’intero spettacolo è stato caricato online.