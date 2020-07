Beyoncé, guarda il nuovo trailer di ‘Black Is King’

Beyoncé ha pubblicato un nuovo trailer di Black Is King, il visual album ispirato da The Lion King: The Gift e in arrivo su Disney+ il 31 luglio.

L’album arriva a due settimane dall’anniversario dell’uscita al cinema di The Lion King. “Il film reinterpreta la lezione del blockbuster del 2019 per i giovani re e regine di oggi alla ricerca della loro corona”, ha detto Disney del progetto. “Con questo visual album ho voluto presentare pezzi della storia nera e della tradizione africana, con un tocco moderno e un messaggio universale. E ho voluto mostrare cosa significa veramente trovare la tua identità personale e costruire un retaggio”, ha aggiunto Beyoncé.

Come si vede dal trailer, Black Is King conterrà apparizioni di Jay-Z, Kelly Rowland, Pharrell Williams, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Naomi Campbell e altri. Al progetto hanno collaborato Jake Nava – regista di molti video di Beyoncé –, il direttore creativo di This Is America Ibra Ake, e i registi Blitz Bazawule, Emmanuel Adjei, Dikayl Rimmasch e Jenn Nkiru.