Beyoncé è ufficialmente miliardaria

Beyoncé si è guadagnata un posto nel pantheon dei musicisti più ricchi del mondo: Forbes ha dichiarato l’icona pop è ufficialmente miliardaria. Secondo la rivista, Bey è una delle 22 celebrità dello spettacolo miliardarie, ma soltanto la quinta musicista. Si unisce così al marito Jay-Z, ed entra nel club con Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna.

Pur avendo intrapreso diverse iniziative imprenditoriali, la sua ricchezza sembra derivare soprattutto dalla musica. Beyoncé controllerebbe infatti i diritti d’autore di gran parte del suo catalogo e tutta la sua produzione creativa — dalla musica ai documentari, fino ai tour — viene realizzata sotto l’ombrello della sua società, Parkwood Entertainment.

Se da un lato questa struttura implica che Beyoncé anticipi gran parte dei costi dei suoi progetti creativi, dall’altro le consente di trattenere una quota maggiore dei profitti. Per esempio, il tour del 2025 a supporto di Cowboy Carter ha incassato la cifra impressionante di 407,6 milioni di dollari con sole 32 date, diventando il tour “più breve” di sempre a superare i 400 milioni (secondo Billboard Boxscore, che raccoglie i dati sui concerti). Il merchandising del Cowboy Carter Tour — prodotto sempre da Parkwood — le ha fruttato altri 50 milioni di dollari. Tutto questo a pochi anni di distanza dal Renaissance Tour, che nel 2023 aveva totalizzato 579 milioni di dollari.

Tra le altre recenti iniziative redditizie di Beyoncé figurano l’halftime show per la prima partita NFL del giorno di Natale trasmessa da Netflix lo scorso anno (con un compenso stimato di 50 milioni di dollari) e un accordo pubblicitario con Levi’s, che varrebbe circa 10 milioni. Il film-concerto prodotto per il Renaissance Tour ha incassato circa 44 milioni di dollari al botteghino globale. Beyoncé possiede inoltre un marchio di prodotti per la cura dei capelli e un whiskey, mentre la sua linea di abbigliamento Ivy Park è stata chiusa nel 2024.

Dopo un 2025 estremamente intenso e di grande successo, non è ancora chiaro cosa Beyoncé abbia in programma per il 2026. Al momento, l’impegno più rilevante in agenda è il ruolo di co-chair del Met Gala insieme a Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour. Sarà la prima volta che Beyoncé partecipa all’evento dal 2016.

I fan sperano inoltre che Beyoncé pubblichi “Act III”, il terzo capitolo della sua presunta trilogia di album, iniziata con Renaissance e proseguita con Cowboy Carter. Al momento, però, non sono stati condivisi dettagli concreti sul disco, inclusa una data di uscita.

