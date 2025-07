Beyoncé, è suo il tour country con il maggior incasso di sempre

Altro giro e altro record per Queen Bey. Le 32 date del Cowboy Carter Tour hanno generato 407.6 milioni di dollari con 1.6 milioni di biglietti venduti. Questo lo rende il tour country con il maggior incasso di sempre.

Pollstar, la rivista specializzata nel settore dei concerti, ha inoltre sottolineato che Beyoncé è la prima artista americana ad aver realizzato due tour separati con un incasso superiore ai 400 milioni di dollari, visto che il suo tour Renaissance del 2023 che ha raccolto 579 milioni di dollari in 56 spettacoli.

Non solo, secondo Boxscore, il Cowboy Carter Tour è ora il tour più breve di sempre ad aver raggiunto i 400 milioni di dollari di incasso, con un certo distacco dai suoi rivali. Tra questi figurano il suo tour di Renaissance (56 date), il No Filter Tour dei Rolling Stones del 2017-2021 (58 date) e l’attuale M72 World Tour dei Metallica (60 date finora).

Dopo il suo tour Renaissance, relativamente lungo, che è stato anche il suo primo tour da headliner dal Formation World Tour del 2016, Beyoncé ha adottato un approccio leggermente diverso per Cowboy Carter, programmando più spettacoli in meno località. In totale, si è esibita solo in nove città, ma il suo itinerario includeva cinque serate a Los Angeles e nell’area di New York City, oltre a sei concerti a Londra. Ha concluso il tour questo mese con quattro serate ad Atlanta, seguite da due serate a Las Vegas.