Beyoncé e Megan Thee Stallion lanciano a sorpresa il remix di ‘Savage’

Beyoncé amplifica il successo della hit di Megan Thee Stallion Savage con un remix divertente e frizzante. I proventi saranno devoluti alla città natale di entrambe, Houston, per la lotta contro il coronavirus attraverso l’organizzazione Bread of Life.

Il Savage Remix sembra pensato per essere un duetto tra le due artiste, con Beyoncé che canta alcuni versi e regala gorgheggi che si fondono perfettamente con il beat del pezzo. Nella sua parte Bey rappa alla grande e nomina TikTok, dove è decollata la canzone originale, OnlyFans e sua madre Tina Knowles.

In linea con la versione originale di Megan, la canzone resta un inno al self-empowerment. “Talkin’ to myself in the mirror like/’Bitch you my boo“, canta la vincitrice del Grammy. Il brano è stato presentato in anteprima su Tidal ma è arrivato anche su YouTube accompagnato da un’immagine animata che mostra un cavallo e il cartello “Welcome to Houston”.

Savage Remix è il primo brano di Beyoncé dopo l’album The Gift, curato per l’uscita del live-action del Re Leone, in cui la diva prestava la voce al personaggio di Nalah. Savage è stata pubblicata sull’EP di Megan Thee Stallion Suga, uscito lo scorso marzo.

Dopo il rilascio del remix, OnlyFans ha fatto sapere (tramite una dichiarazione a Rolling Stone) che “Beyoncé, e qualsiasi artista, sono invitati a unirsi a noi in qualsiasi momento per favorire una connessione più profonda con i loro fan”. OnlyFans è stato creato nel 2016 come luogo in cui gli utenti possono pagare un abbonamento per vedere foto e video. Sebbene commercializzato come strumento per influencer e celebrità di YouTube, è meglio conosciuto come hub per contenuti per adulti e Not Safe for Work.