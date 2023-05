Beyoncé e Kendrick Lamar hanno pubblicato una nuova versione di ‘America Has a Problem’

Beyoncé e Kendrick Lamar hanno collaborato in una nuova versione di America Has a Problem, una delle tracce più apprezzate di Renaissance, l’ultimo album di Queen B.

Il remix si apre con una strofa in cui Kendrick fa il verso all’impiego dell’intelligenza artificiale nella musica, una delle mode degli ultimi mesi. “Even AI gotta practice copyin’ Kendrick / The double entendre, the encore remnants / I bop like tin men, the opps need ten men”, canta Kendrick.

Non è la prima volta che il rapper e Queen Bey collaborano: era già accaduto nel 2016 con Freedom, quarto estratto dal sesto album in studio di Beyoncé, Lemonade (ricordate la versione live al BET Awards del 2016, vero? No? Recuperatela qui), e in Nile, dalla colonna sonora di The Lion King: The Gift.