Beyoncé e Jay-Z sono tornati a esibirsi assieme dopo 7 anni

Beyoncé e Jay-Z sono tornati a esibirsi assieme a 7 anni di distanza.

È successo ieri sera a Parisi allo Stade de France per quella che era l’ultima data del tour europeo della popstar per Cowboy Carter (qui la nostra recensione della data nella capitale francese di giovedì).

Un finale non annunciato che ha rivisto i coniugi assieme sul palco dopo una lunga pausa, era infatti da On The Run II Tour del 2018 che i due non condividevano il microfono.

Jay-Z è arrivato a sorpresa per la sua strofa di Crazy In Love per poi rappare da sol Ni**as in Paris, il suo successo con Kanye West del 2013. Ogni riferimento a Ye però è stato eliminato, anche nel vero “Just might let you meet Ye” diventato “Just might let you meet me”.

I video:

Beyoncé & Jay-Z - Crazy in Love, Ni**as In Paris, Drunk in Love, Partition (Cowboy Carter Tour) 4K

This video alone would piss me tf off I was I was Nicki

First Beyonce and Jay z playing in my face, then Cardi in sickening outfit at the end

pic.twitter.com/AiGttGsLVe

— The Truth Teller ! (@KIMMYBLANCO5900) June 23, 2025