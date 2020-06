Beyoncé: «Dobbiamo andare a votare come se la nostra vita dipendesse da questo, perché è così»

Beyoncé ha ricevuto l’Humanitarian Award ai BET del 2020. Per introdurre il riconoscimento alla diva è intervenuta Michelle Obama.

Nel suo discorso, l’ex first lady ha celebrato l’attivismo e la filantropia di Beyoncé, sottolineando in particolare il suo aiuto per Let’s Move!, la campagna della Casa Bianca per combattere l’obesità: Bey riscrisse Get Me Bodied per l’occasione. È seguito un montaggio video, che evidenziava ulteriormente il lavoro di Beyoncé attraverso la sua organizzazione BeyGood e Global Citizens, con iniziative spesso radicati nella sua città natale, Houston.

Beyoncé ha ringraziato i manifestanti che sostengono il movimento Black Lives Matter e combattono il razzismo sistemico in tutto il Paese . Ha anche pregato gli spettatori di votare per mettere in atto cambiamenti davvero duraturi in tutto il Paese. “Vi incoraggio a continuare ad agire”, ha detto. “Continuare a cambiare e smantellare un sistema razzista e ineguale. Ci sono persone che sperano che resteremo a casa durante le elezioni locali e le primarie che negli stati di tutto il Paese”, ha aggiunto la cantante. “Dobbiamo votare come la nostra vita dipendesse da questo, perché è così. Per favore, continuate a essere il cambiamento che volete vedere nel mondo”.

Il suo discorso è stato seguito dal trailer di Black Is King, il visual album che sarà presentato in anteprima su Disney+ il 31 luglio. Il film è basato sul suo disco del 2019 The Gift, che si ispirava al remake live action del Re Leone, in cui Queen B. prestava la voce al personaggio di Nalah. Oltre a essersi unita a Megan Thee Stallion per Savage (Remix), Beyoncé ha anche pubblicato a sorpresa un brano per il Juneteenth, il giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la fine della schiavitù, intitolato Black Parade.

Bey ha anche parlato eccezionalmente del trailer in un post Instagram. Eccolo.

«In genere sono molto breve nei commenti, ma ho appena visto il trailer con la mia famiglia e sono esaltata», ha scritto Bey. «Black Is King è frutto dell’amore. È il mio progetto del cuore che ho filmato, ricercato e montato giorno e notte l’anno scorso. Ce l’ho messa tutta e ora è vostro. All’inizio era stato pensato come un pezzo della colonna sonora di The Lion King: The Gift e intendeva celebrare l’importanza e la bellezza dei nostri antenati neri. Non avrei mai immaginato che un anno dopo, tutto il duro lavoro svolto in questa produzione avrebbe avuto uno scopo più grande», continua la star.

«Gli eventi del 2020 hanno reso la visione e il messaggio del film ancora più rilevanti, mentre le persone di tutto il mondo intraprendono un viaggio storico. Siamo tutti alla ricerca di sicurezza e luce. Molti di noi vogliono cambiamento. Credo che quando i neri raccontano le nostre storie, siamo in grado spostare l’asse del mondo e raccontare la nostra vera storia di ricchezza generazionale e di anima che non sono nei nostri libri di storia. Con questo album visivo, ho voluto presentare elementi della storia nera e della tradizione africana, con un tocco moderno e un messaggio universale, spiegare cosa significhi veramente trovare la propria identità personale e costruire un retaggio. Ho trascorso molto tempo esplorando e assorbendo le lezioni delle generazioni passate e la storia delle diverse usanze africane. Mentre lavoravo a questo film, ci sono stati momenti in cui mi sono sentita sopraffatta, come molti altri nel mio team creativo, ma è stato importante creare un qualcosa che instilla orgoglio e conoscenza. Spero solo che, dopo la visione, sentiate l’esigenza di continuare a costruire un’eredità che cambi il mondo. Prego che tutti vedano la bellezza e la resilienza della nostra gente».

«Grazie a Disney per aver dato a questa donna nera l’opportunità di raccontare questa storia. Questa esperienza è stata l’affermazione di uno scopo più grande. Il mio unico obiettivo è che lo vediate con le vostre famiglie e che ne siate orgogliosi», ha concluso Bey.