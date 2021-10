Beyoncé, ascolta il nuovo singolo ‘Be Alive’

Poche ore fa è uscito il trailer di Una famiglia vincente – King Richard, il film sulla storia di Serena e Venus Williams e del padre Richard, interpretato da Will Smith. La colonna sonora del trailer è un nuovo singolo di Beyoncé, intitolato Be Alive.

È una ballad basata sul pianoforte, con un testo che parla di orgoglio, di vincere battaglie difficili e di come arrivare all’obiettivo sconfiggendo ogni avversità. Il pezzo si ascolta in tutto il trailer, ma non è ancora uscito ufficialmente sulle piattaforme streaming.

Nel trailer, Richard insegna il tennis alle giovani Venus (Saniyya Sidney) e Serena (Demi Singleton), mentre alcuni professionisti mettono in discussione il suo metodo. Poi, però, incontra qualcuno che vede il talento delle figlie. «Potresti aver trovato il prossimo Michael Jordan», dice uno di loro. «Oh no, ho trovato i prossimi due», risponde il personaggio interpretato da Will Smith.

Una famiglia vincente – King Richard arriverà nei cinema americani il 19 novembre. Potete vedere il trailer in cima all’articolo.