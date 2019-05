Best Art Vinyl Italia: il premio speciale di Rolling Stone

Per la prima volta, Rolling Stone collabora con Best Art Vinyl Italia per selezionare il miglior artwork tra le uscite nazionali in vinile.

Il 28 maggio, presso l’Honesty Club di Milano, si terrà la premiazione per il Rolling Stone Choice Award che si unirà al People’s Choice Award e al Critics’ Choice Award, già assegnati nelle scorse settimane. Chi si aggiudicherà la “statuetta” dopo Moab aka Stole Stojmenov per Playlist di Salmo e SoloMacello per Decade dei Calibro 35?

Per scoprirlo, ci vediamo il 28 maggio all’Honesty Club, dalle 19 per un cocktail, due chiacchiere e un po’ di musica.