Best Art Vinyl Italia 018: perché le copertine sono opere d’arte

Il Record Store Day è già in sé un evento fondamentale per i fanatici di vinili, se in più ci aggiungiamo anche una mostra con annesso premio sulle migliori copertine di dischi dell’anno appena concluso, allora qui c’è da sedersi un attimo e prendere fiato.

Si chiama Best Art Vinyl Italia 018 e viene inaugurata proprio oggi, sabato 13 aprile. Anche quest’anno, la mostra che vuole ribadire il concetto di copertina/opera d’arte vedrà una doppia premiazione: quella decisa dal pubblico, la People Choice che si consumerà al Semm di Bologna, e quella decisa da un Gran Giurì di addetti ai lavori, che invece si terrà domani in Santeria Paladini, a Milano.

Un terzo evento sarà poi organizzato a maggio, e saremo noi di Rolling Stone ad assegnare un premio speciale.

Il Record Store Day di Semm è ancora una volta charity project: insieme a noi ci saranno i volontari e ricercatori di AIRC, Comitato Emilia Romagna. In occasione del RSD verranno realizzate delle shopper in edizione limitata con illustrazione dedicata all’evento, il cui ricavato della vendita verrà in parte devoluto a favore di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Per maggiori info sull’iniziativa, c’è sempre il sito ufficiale di Best Art Vinyl Italia.