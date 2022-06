Ben Harper ha annunciato un nuovo album, ascolta il singolo ‘We Need To Talk About It’

Ben Harper ha annunciato il suo nuovo disco, Bloodline Maintenance, in uscita il prossimo 22 luglio. Bloodline Maintenance arriva a due anni dal precedente Winter Is for Lovers, ed è il diciassettesimo album in studio dell’artista americano.

Ad anticipare la nuova fatica è il singolo We Need To Talk About It, un brano che, sostenuto dalla chitarra funky di Harper, si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù, tra cori gospel e tamburi africani, e ben rappresenta l’animo soul e personale del disco, ispirato dalla perdita di un amico di lunga e dall’influenza di un padre carismatico.





«È stato come muovermi in avanti verso luoghi in cui non ero mai stato» ha dichiarato Harper, «come se avessi preso tutto ciò che ho imparato nella mia carriera e gli avessi dato fuoco per ricominciare da zero. I suoni che avevo in testa erano così particolari che per realizzarli ho dovuto far quasi tutto da solo».



Il Ben Harper & The Innocent Criminals World Tour partirà il 3 luglio e toccherà l’Italia in una serie di date sparse per la penisola,

13 luglio Marostica – Marostica Summer Festival

17 luglio Lucca – Lucca Summer Festival

19 luglio Nichelino – Stupinigi Sonic Park

02 agosto Palmanova – Piazza Grande

03 agosto San Mauro Pascoli – Acieloaperto Festival

04 agosto Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica

06 agosto Taormina – Teatro Antico

09 agosto Riola Sardo – Parco dei Suoni

11 agosto Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto