Ben Harper, Flaming Lips, Cosmo: ecco la lineup di Acieloaperto

Il 2022 è un anno particolarmente importante per Acieloaperto. Non solo il festival tornerà a pieno regime dopo gli anni difficili della pandemia, ma è anche il suo decimo compleanno, una ricorrenza da festeggiare con una lineup ricchissima ed eterogenea che terrà insieme jazz, rock, cantautorato ed elettronica.

Anche quest’anno il festival si terrà in location storiche come la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, a cui si aggiunge anche il Parco Fluviale di Santa Sofia. I concerti andranno avanti per tutta l’estate, dal 16 giugno al 28 agosto. Qualche giorno prima, il 26 maggio, ci sarà un concerto-anteprima di Giardini di Mirò e Vanishing Twin, che si esibiranno a Savignano sul Rubicone.

L’inizio vero e proprio del festival sarà il 16 giugno con Amyl and the Sniffers, che presenteranno il nuovo album Comfort to me. Poi toccherà all’afro jazz dei Kokoroko (12 luglio), l’elettronica di Mezerg (27 luglio) e quella dei Nu Genea (29 luglio), questa volta in versione full band insieme alla producer e musicista LNDFK. Ad agosto toccherà ai Flaming Lips (il 2), poi Ben Harper (con gli Innocent Criminals, il 3 agosto) e Cosmo (il 9). La chiusura dell’edizione sarà invece affidata a Brunori Sas (il 28 agosto). Per ulteriori informazioni, ecco il sito ufficiale.