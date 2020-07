Ben Harper e Rhiannon Giddens suonano Nick Drake

Ben Harper e Rhiannon Giddens hanno pubblicato oggi una cover di Black Eyed Dog, un classico di Nick Drake. Nonostante abbiano lo stesso approccio alla musica folk, questo singolo è la loro prima collaborazione in assoluto. «Sia io che Rihannon siamo artisti neri che portano avanti la tradizione americana, e anche se non è un’anomalia, in questa subcultura è un’eccezione», ha detto Harper, che al momento è al lavoro sul suo prossimo album. «Non c’è dubbio che abbiamo attinto alle stesse influenze, portiamo avanti questa tradizione musicale attraverso il nostro istinto e la nostra prospettiva».

I due musicisti si sono incontrati per la prima volta di recente, a Los Angeles.«Sentivo parlare di Ben Harper da molto tempo, ma non l’avevo mai conosciuto», ha raccontato Giddens. «Mi è subito sembrato uno spirito affine: non ha tanto a che vedere con quello che suoniamo, anche se siamo entrambi neri che suonano musica tradizionale, ma piuttosto con lo spirito con cui interpretiamo quel materiale».