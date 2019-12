Ben Harper, due concerti in Italia nel luglio 2020

Ben Harper tornerà in Italia nell’estate 2020 per tenere due concerti. Suonerà mercoledì 15 luglio a Marostica (VI), in Piazza Castello, e venerdì 17 luglio al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone. Il musicista americano sarà accompagnato dagli Innocent Criminals.

I biglietti saranno messi in vendita dalle ore 10 di domani, venerdì 20 dicembre, su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.

L’ultimo album di Ben Harper è No Mercy in This Land del 2018, inciso in coppia con Charlie Musselwhite. L’ultimo con gli Innocent Criminals è Call It What It Is del 2016. Il suo singolo più recente è Uneven Days, che ha pubblicato nel luglio 2019.