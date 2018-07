Bem Gil e i 40 anni di un capolavoro per le favelas 

Canova, Fast Animals and Slow Kids e Frenetik & Orang3 tra i protagonisti dell'estate di Nastro Azzurro Live. In attesa della prossima tappa fiorentina, in programma il 31 agosto, a Milano ci siamo dati alla silent disco.

Un documentario esplorerà i primi anni di David Bowie

Farà da prequel a 'David Bowie: Five Years' e a 'David Bowie: The Last Five Years'.