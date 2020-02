Bello Figo, un singolo contro la paura del coronavirus

“Un sacco di gente mi vogliono ammazzare, ora anche Corone. Qualcuno mi può aiutare? Io non so più come fare, non riesco più a uscire di case. Tutti i miei amici hanno paure, tutte le mie fighe hanno paure: Coronavirus”, dice Bello Figo in Coronaovirus, il nuovo singolo (con tanto di copertina in cui indossa una mascherina chiaramente aggiunta con Photoshop) dedicato all’emergenza sanitaria esplosa in nord Italia. Oltre al singolo, Bello Figo ha pubblicato una serie di storie su Instagram, in cui mangia ali di pollo e promette, o se preferite minaccia: “Se arrivo primo nelle tendenze esco subito il video”.

Più che dalla possibilità del contagio, il rapper sembra preoccupato da cosa succederà alla sua vita sociale, e nel brano sfoga tutte le sue paure. Potete ascoltarlo in cima all’articolo.