‘Becoming Led Zeppelin’, ecco il primo trailer del documentario sulla band

Becoming Led Zeppelin, il primo documentario autorizzato sulla storia dei Led Zeppelin, ha debuttato alla Mostra del cinema di Venezia 2021. Poco dopo è stato pubblicato online il primo trailer ufficiale del film: è un tesser di un minuto, dove possiamo vedere delle immagini d’archivio – a qualità straordinaria – del gruppo mentre suona Good Times Bad Times, alternate con le riprese di un dirigibile.

Jimmy Page era presente alla prima del film, e ha raccontato all’Associated Press che la band aveva ricevuto molte offerte per fare un documentario, ma che erano tutte «piuttosto tristi. E soprattutto si concentravano su tutto meno che sulla musica». Becoming Led Zeppelin, invece, «parla soprattutto di musica e di quello che l’ha resa speciale. Racconta un gruppo di adolescenti appassionati e lancia un grande messaggio: guardate quanto amavamo la musica, suonate anche voi, non abbandonate i sogni, credeteci».

Bernard MacMahon e Allison McGourty, i produttori del film, hanno raccontato quanto è stato difficile ottenere i materiali video per il film, soprattutto un’intervista di John Bonham con un magazine australiano che hanno inseguito per un intero anno. Oltre a quella con il batterista, nel film ci sono diverse nuove interviste con gli altri musicisti del gruppo.

«Quando abbiamo incontrato la produzione eravamo tutti un po’ nervosi, ma il progetto ci ha aiutato», ha detto Page. «Pensavo che avessero davvero azzeccato tutto, hanno capito cosa dovevano raccontare».