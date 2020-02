Beck, tre date in Italia in giugno

Non fa un concerto nel nostro Paese da 15 anni. È quindi una notizia il ritorno di Beck in Italia. L’americano si esibirà il 26 giugno alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma, il 27 giugno al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone e il 28 giugno al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera. I biglietti verranno messi in vendita da venerdì 14 febbraio alle ore 10 presso le prevendite abituali e già da domani martedì 11 febbraio alle 10 su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it.

L’ultimo album di Beck è Hyperspace, una galleria di personaggi che affrontano drammi esistenziali usando la droga, la religione, i soldi, l’amore. Rolling Stone gli ha dedicato in novembre una digital cover. «La musica è la cosa più simile che abbiamo nella vita reale al pulsante Hyperspace del videogioco Asteroids che per un attimo ti permette di scomparire. La musica non aggiusta le cose che vanno male nella vita, non ti dà mangiare, non ti mette un tetto sopra la testa. Però ti cambia lo stato d’animo, è una forma di viaggio nel tempo, è una magnifica illusione, è un innesco emotivo. È pensiero magico».