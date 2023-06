Bebe Rexha ferita dal lancio di un telefono durante un suo concerto

Bebe Rexha è stata ferita al viso durante il suo concerto del 18 giugno a New York. Mentre stava cantando il pezzo di chiusura del live, qualcuno ha tirato un telefono sul palco colpendo la popstar sulla testa.

La musicista statunitense, nota soprattutto per il suo singolo del 2022 I’m Good (Blue), feat. David Guetta, si stava esibendo al Rooftop at Pier 17 per una delle date del Best F’n Night of My Life tour.

Nel video girato dai fan e circolato sui social media, si vede la cantante avvicinarsi alla parte anteriore del palco, quando un cellulare viene lanciato dalla folla e le arriva in faccia. Bebe Rexha cade poi in ginocchio, mentre i membri della troupe si precipitano sul palco per soccorrerla.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Un fan ha scritto: «Uno spettacolo grandioso rovinato da un fan che ha lanciato il telefono a @BebeRexha, speriamo che stia bene». La cantante è stata poi soccorsa dal personale medico. Non sono ancora stati divulgati aggiornamenti da parte sua o del suo staff.