Beba e la migliore musica elettronica internazionale al Social Music City di Jesolo

Un festival itinerante che dura un’estate intera. È questa la nomea che si è guadagnato il Social Music City, uno dei maggiori eventi di richiamo dell’estate che ha saputo portare a Milano e nel resto d’Italia il meglio della scena dance ed elettronica internazionale.

E cosa c’è di meglio che passare Ferragosto in una magnifica località balneare per la tappa jesolana del festival?

Siamo allo Jesolo Music Park, grande spazio dedicato agli eventi live che confina con il King’s Club. Qui lo staff del Social Music City ha allestito un palco pazzesco, con giochi di luce e megaschermi che ci proiettano da subito in un’atmosfera magica ed elettrizzante, capace di attirare migliaia di persone provenienti da tutta Italia.

“Non c’ero mai stata, ma è un festival incredibile!”. Queste le parole di Beba, la celebre artista torinese attiva dal 2017 che ha lavorato con produttori come Rossella Essence e Lazza ed è di fatto uno dei nomi di punta della scena urban italiana.

Beba è stata per una sera ospite di Rolling Stone Italia e Ploom, brand che ha animato diversi spazi del Social Music City, come l’area hospitality dalla quale abbiamo seguito insieme gli spettacoli del festival.

Ci accoglie sin dal nostro arrivo in parcheggio il sound coinvolgente di Ebmath, duo musicale capace di mixare assieme sonorità techno e melodiche. I loro bassi rimbombano poderosi nel grande spazio del festival, che si riempie in velocità di giovani che iniziano a ballare sotto il sole caliente, armati di un kit pratico ed essenziale, come bottigliette d’acqua e l’indispensabile ventaglio argentato di Ploom, per contrastare il caldo torrido di Ferragosto.

A seguire, la house elettronica dei Meduza, trio musicale italiano capace di sfornare hit mondiali come “Piece of your heart”, “Lose control” e “Paradise”, a cui fanno seguito gli Armonica, duo romagnolo caratterizzato da un sound techno melodico irresistibile. Il pubblico continua a ballare senza sosta, mentre nell’area hospitality l’atmosfera diventa sempre più pregna di emozioni, anche grazie a Ploom X, il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato targato JTI che permette 5 minuti di tiri illimitati in ogni sessione di fumata.

Il sole inizia a calare e l’atmosfera è elettrizzante, si ha la sensazione che qualcosa stia per succedere. È il momento di Ilario Alicante. Quando arriva in console viene accolto da un boato del pubblico, che di rimando viene investito dal suo ineguagliabile mix sonoro di techno ed elettronica.

I bassi che pompano e si ha la netta sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto. Lo sa anche Beba, che balla assieme a noi nella zona hospitality, tra un saluto ai fan e le relative foto di ordinanza.

È ormai notte quando sui megaschermi inizia a campeggiare il nome del dj che chiuderà la serata. Stiamo parlando di uno dei dj di punta della scena house e techno mondiale. In console è il momento di Marco Carola, ambasciatore globale della techno, che partendo da Napoli ha conquistato le vette delle classifiche musicali mondiali. Il suo sound ci fa entrare in un’altra dimensione e ormai tutto il pubblico è un’unica cosa con la musica.

Arriviamo così a fine serata. Beba saluta i suoi fan e noi la accompagniamo all’uscita, mentre il pubblico sembra risvegliarsi dalla trance mistica dettata da un’offerta musicale giornaliera di altissimo livello e si dirige ancora elettrizzato alle proprie auto.

Il Social Music City è un festival che, in sette anni, ha saputo organizzare oltre 50 eventi, con 130 artisti e più di 400mila presenze.

Anche noi di Rolling Stone Italia ce ne torniamo a casa con le nostre borsette argentate brandizzate Ploom, con il cuore che ancora batte forte, continuando a pompare nelle vene il ricordo di una giornata indimenticabile.