Beatles, l’ultima canzone ‘Now and Then’ uscirà il 2 novembre

L’ultima canzone dei Beatles uscirà il 2 novembre alle ore 15 italiane. È il pezzo di cui hanno parlato nelle scorse settimane Paul McCartney e Ringo Starr, rassicurando circa l’uso di una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale usata per separare le tracce di voce e pianoforte contenute nella registrazione originale di John Lennon. La canzone si intitola Now and Then e sarà pubblicata unitamente a un nuovo mix della prima canzone dei Beatles Love Me Do. Come dire: l’inizio e la fine di una grande storia.

Il giorno prima verrà caricato sul canale YouTube dei Beatles il documentario Now and Then – The Last Beatles Song di Oliver Murray (durata: 12 minuti) in cui si racconta la lavorazione del pezzo.

Un breve trailer:

Now and Then è stata incisa da John Lennon nella seconda metà degli anni ’70 come demo voce e piano al Dakota Building, la sua residenza newyorkese. Era stata presa in considerazione, unitamente a Free As a Bird e Real Love, per essere completata negli anni ’90 e inserita nei volumi della Beatles Anthology. Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr avevano effettivamente registrato nuove parti e completato un primo mix di Now and Then con Jeff Lynne nel ruolo di produttore.

Il progetto era stato accantonato a causa della difficoltà di separare la voce e il piano contenuti nel demo di Lennon e ottenere un mix “pulito”. È stato possibile completarla di recente grazie alla stessa tecnologia audio usata da Peter Jackson e dai suoi tecnici del suono per il film Get Back.

Ora Now and Then contiene la voce di Lennon, le chitarre elettrica e acustica incise nel 1995 da Harrison e nuove parti di batteria di Starr e di basso, chitarra e harpsichord elettrico di McCartney. Paul ha aggiunto un assolo di chitarra slide ispirato a Harrison, oltre ad avere cantato i cori nel ritornello con Ringo.

L’arrangiamento d’archi è scritto da Giles Martin, Paul e Ben Foster. Ci sono cori provenienti dalle registrazioni originali di Here There and Everywhere, Eleanor Rigby e Because, calati nella nuova versione di Now and Then grazie alle tecniche usate in Love, spettacolo e album. Prodotta da Paul e Giles, la canzone è stata mixata da Spike Stent.

«Ed eccola lì, la voce di John, chiara e limpida. È molto emozionante. E suoniamo tutti, è un’autentica registrazione dei Beatles. Penso che sia una cosa eccitante essere ancora al lavoro su musica dei Beatles nel 2023 e stare per pubblicare una nuova canzone che il pubblico non ha sentito», ha detto McCartney.

Per Ringo Starr «è stata l’esperienza che più ci ha avvicinati ad avere John di nuovo nella stanza con noi, è stato davvero emozionante per tutti. È stato come se fosse lì, capite. È fantastico».

Olivia Harrison, moglie di George, ricorda che «nel 1995, dopo diversi giorni trascorsi in studio a lavorare alla traccia, George sentiva che le difficoltà tecniche con la demo erano insormontabili e ha concluso che non era possibile completare la traccia con uno standard sufficientemente elevato. Se fosse qui oggi, Dhani ed io sappiamo che si sarebbe unito a Paul e Ringo mettendoci tutto il cuore per completare la registrazione di Now and Then».

Per Sean Ono Lennon, figlio di John, «è stato incredibilmente toccante ascoltarli lavorare assieme dopo tutti gli anni trascorsi dalla morte di mio padre. È l’ultima canzone che mio papà, Paul, George e Ringo hanno avuto modo di fare insieme. È come una capsula del tempo ed è come se tutto fosse predestinato ad essere così».

Now and Then finirà nella ristampa delle antologie 1962-1966 e 1967-1970 (chiuderà quest’ultima), i cosiddetti album rossi e blu. Le versioni 2023 delle compilation usciranno il 10 novembre su 4 CD o 6 LP con tracklist estese e tutti i brani mixati in stereo e Dolby Atmos.