Beatles, in arrivo una riedizione di ‘Abbey Road’ e il nuovo disco di Ringo

Per i 50 anni del leggendario Abbey Road, il disco dei Beatles uscirà in una nuova versione-cofanetto. A confermarlo Ringo Starr: «Sono molto felice quando succedono queste cose soprattutto perché i brani sono rimasterizzati e puoi finalmente sentire la batteria» ha detto a Billboard.

Un’operazione simile è stata fatta con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band e con il White Album. Aspettiamo di trovarci anche qualche chicca, come qualche acoustic version o altre rarità.

Le notizie per i fan dei Fab4 non sono finite: Ringo ha confermato anche l’uscita del suo nuovo disco, seguito di Give more love del 2017. «Lo terminerò alla fine del tour» (che finisce a settembre, ndr). Manca poco.