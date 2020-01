Beastie Boys, guarda il trailer del documentario diretto da Spike Jonze

È uscito il trailer del documentario sui Beastie Boys diretto da Spike Jonze. Intitolato Beastie Boys Story, il film arriverà su Apple+ il 24 aprile. Nel trailer, un giovane Adam “Ad-Rock” Horovitz rappa le prime strofe di Paul Revere, il pezzo del 1986 (“Now here’s a little story I’ve got to tell / About three bad brothers you know so well”), mentre Adam “MCA” Yauch e Michael “Mike D” Diamond sono seduti accanto a lui su un divano.

Il documentario è un’estensione del Beastie Boys Book del 2018, la biografia tributo a Yauch, morto di cancro nel 2012. “Guardando indietro viene da pensare: cazzo, è stato assurdo. Come abbiamo fatto a sopravvivere a quel momento”? Dice Horovitz a Rolling Stone. “Guardaci adesso. Siamo adulti, dobbiamo pensare al mutuo, comprare cibo per il cane”.

Le riprese dei concerti inserite in Beastie Boys Story vengono dal recente show di Horovitz e Diamond al Kings Theatre di Brooklyn; la serata faceva parte di un tour diretto da Jonze in cui si alternavano sezioni Q&A, letture e interventi di ospiti.

“Abbiamo pranzato con alcuni amici talmente tante volte che potremmo ordinare al posto loro”, hanno detto Diamond e Horovitz. “Spike è uno di questi amici. E anche quando non riconosci nulla sul menu, lui è capace di inventarsi qualcosa che vada bene a tutto il tavolo. Esattamente com’è successo quando non sapevamo cosa fare dopo l’uscita del libro… Spike ha proposto un’idea: ‘metterete in piedi uno show per i ragazzi’”.