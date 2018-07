Bauhaus, il tour per il 40esimo anniversario arriva in Italia

I due co-fondatori dei Bauhaus, Peter Murphy e David J Haskins, hanno deciso di riformare la band icona del gothic rock per un tour celebrativo in occasione del 40esimo anniversario del gruppo. I concerti per ora fissati toccheranno Oceania e Europa, con le date italiane previste il 21 novembre all’Orion Live Club di Roma e il 22 novembre al Fabrique di Milano.

Il tour è già stato rinominato “The Ruby Celebration Tour”, in accordo con la tradizione per cui le nozze di rubino segnano i 40 anni di matrimonio, con i due Bauhaus che suoneranno per intero l’album di debutto, In The Flat Field, corredando la scaletta con i singoli più rappresentativi della loro discografia. Il tour partirà dalla Nuova Zelanda il prossimo 18 ottobre, per poi concludersi in Grecia il 15 dicembre.

In una nota diffusa sui social, il leader dei Bauhaus Peter Murphy ha comunicato che l’anniversario sarà celebrato anche attraverso la pubblicazione di vinili colorati in edizione limitata.