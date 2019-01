Barack Obama è ufficialmente il primo Presidente degli States a entrare in classifica. No, nessun disco di cover natalizie, ma una partecipazione a One Last Time (44 Remix) del compositore Lin-Manuel Miranda.

Nel brano, Obama recita un estratto del discorso d’addio di George Washington. Potete ascoltarlo qui, andate intorno a 1:40 e schiacciate play:

La canzone si è posizionata alla 22 della Billboard Hot R&B Songs Chart. Ora però vogliamo un disco.