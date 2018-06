Bar Ponderoso: distorsioni, sud e pop art

Basso distorto, batteria e voce. I Bar Ponderoso sono un duo – Luca Anello e Manuel Bisazza -, ma hanno un bel suono compatto, essenziale e a fuoco. Nati nel 2015 da una costola degli Anelli Soli, nel 2016 registrano l’Ep Uno, e poi partono per un lungo tour che li porterà da Milano fino in Sicilia. Ed è proprio di Sud che parlano le loro canzoni: non tanto come area geografica ma come stato del pensiero. In fondo, dice la band, anche l’Islanda è a sud dell’isola Jan Mayen.

Poi, dopo l’incontro con Gianluca Bartolo del Pan del Diavolo, il duo decide di affidargli la produzione artistica di Pacifico, il loro primo album. C’è qualcuno, il primo singolo, è l’anteprima di oggi di Rolling: il video, girato da Luca Kudu Anello, è popolato da un cast di personaggi surreali, intrappolati in una sorta di dimensione parallela in salsa pop art. Lo potete vedere in cima all’articolo.