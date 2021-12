Baltimora ha vinto X Factor 2021. Il cantante e produttore del roster di Hell Raton ha battuto gIANMARIA nell’ultima parte della finale. Al terzo posto l’unica band rimasta in gara, i Bengala Fire, e al quarto Fellow.

Baltimora – che in realtà si chiama Edoardo Spinsante – si è presentato al talent con un suo brano e durante la fase dei live ha cantato canzoni di Carmen Consoli, Adele, Lucio Battisti e Morgan. Dopo il duetto con Fulminacci in semifinale, ha chiuso il suo X Factor con l’inedito Altro, che potete ascoltare qui sotto.

La finale si è aperta con i duetti tra concorrenti e giudici: il primo a esibirsi è stato Fellow, che con Mika ha cantato Underwater. Subito dopo è toccato a Baltimora e Hell Raton (con Otherside dei Red Hot Chili Peppers), poi gIANMARIA ed Emma (La nostra relazione di Vasco Rossi) e i Bengala Fire con Manuel Agnelli (In Between Days dei Cure).

È stata anche la serata dei superospiti, cioè i Coldplay, che hanno portato sul palco del Forum Higher Power e My Universe, e ovviamente i Måneskin, di nuovo a X Factor dopo il secondo posto di quattro anni fa. «Grazie per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante», hanno scritto su Twitter. «È stato magico».

Grazie @XFactor_Italia per averci accolti ancora una volta su un palco per noi così importante, è stato magico ❤️‍🔥

Thank you @XFactor_Italia for having had us once again on such a beloved stage, it’s been magical ❤️‍🔥 #XF2021 pic.twitter.com/BZIf7XDL81

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 9, 2021