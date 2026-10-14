‘Bad Luck Hideaway’ era solo l’antipasto del nuovo progetto dei Rolling Stones

Due settimane fa i Rolling Stones hanno pubblicato sulle piattaforme di streaming Bad Luck Hideaway, duetto (cosa rara) tra Mick Jagger e Keith Richards con Charlie Watts alla batteria. Presentata come il lato B del singolo Mr Charm, la canzone era stata relegata fino a quel momento a bonus track di Foreign Tongues in download a pagamento su iTunes.

Quello che non si sapeva è che Bad Luck Hideaway è una delle cinque canzoni che stanno per essere aggiunte all’album che diventa così Foreign Tongues, Loose Lips.

Le altre quattro sono Where There’s A Will, Who You Callin’ Crazy, Human Tide e She Still Comes Around. Sono presentate come «nuove registrazioni realizzate durante il periodo creativo che ruota attorno a Foreign Tongues».

Foreign Tongues, Loose Lips uscirà il 27 novembre. Dal 20 ottobre sentiremo Who You Callin’ Crazy, col sax di Courtney Pine.