Bad Bunny, verranno rimborsati il 100% del biglietto e il diritto di prevendita del 15%

Live Nation ha comunicato modalità e tempistiche dei rimborsi per il concerto di Bad Bunny del 18 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano interrotto per il maltempo. In buona sostanza verrano rimborsati il 100% del prezzo del biglietto e il diritto di prevendita che è pari al 15% del biglietto.

Per gli acquisti effettuati online (Ticketmaster, TicketOne, Vivaticket) «non sarà necessaria alcuna azione da parte dell’acquirente», scrive Live Nation. «Il rimborso sarà effettuato automaticamente sullo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. Le procedure di rimborso saranno avviate il 24 luglio 2026».

Chi ha comprato il biglietto presso un punto di vendita fisico dovrà «presentare richiesta di rimborso attraverso la piattaforma www.rimborsi.ticketone.it. La piattaforma sarà disponibile dal 24 luglio al 7 agosto 2026 e successivamente a tale data saranno avviate le operazioni di rimborso. Nel caso di transazioni effettuate tramite Carte della Cultura e Carta del Docente, sarà riconosciuto un credito di pari importo al valore del biglietto (prezzo del biglietto + 15% del diritto di prevendita) che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un altro evento»

«Nel caso di problemi tecnici (legati al sistema di pagamento utilizzato in fase di acquisto) nell’esecuzione di una singola pratica di rimborso, il cliente verrà contattato dal Customer Care della biglietteria presso la quale è stato effettuato l’acquisto».