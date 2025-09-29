Bad Bunny si esibirà al Super Bowl 2026: è ufficiale

Bad Bunny sarà il protagonista dell’halftime show del prossimo Super Bowl.

Roc Nation, la NFL e Apple Music hanno annunciato domenica 28 settembre che la superstar portoricana sarà al centro della scena durante l’intervallo della partita tra i Dallas Cowboys e i Green Bay Packers. Bad Bunny ha anche condiviso un breve video su Instagram, in cui è seduto su un palo della porta piantato sulla spiaggia mentre suona la sua canzone Callaita.

«Quello che provo va oltre me stesso», ha dichiarato Bad Bunny in una nota. «È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli yard per permettermi di entrare e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL».

Jay-Z, fondatore e presidente di Roc Nation, ha celebrato la scelta, aggiungendo: «Ciò che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero fonte di ispirazione. Siamo onorati di averlo sul palco più grande del mondo».

Il Super Bowl LX si svolgerà domenica 8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, California.