Bad Bunny lancia il cellulare di una fan nell’acqua: «Se mi metti un telefono in faccia è una mancanza di rispetto»

Bad Bunny è diventato protagonista di una scena che una sua fan non dimenticherà facilmente: nel video che vedete qui sotto si vede l’artista portoricano (il cui ultimo disco, Un Verano Sin Ti, è stato un successo mondiale con tanto di nomination ai Grammy come Best Album) prendere il telefono di una ragazza che si avvicina per chiedere un selfie e gettarlo lontano.

Il video è diventato virale e l’artista si è giustificato poco dopo su Twitter: «La persona che si avvicina a me per salutarmi, per dirmi qualcosa o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece mi mette davanti alla faccia un cazzo di telefono sarà considerato per quello che è, una persona irrispettosa. E verrà trattato come merita».

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Nel 2022, Bad Bunny è stato l’artista globale più ascoltato su Spotify per il terzo anno consecutivo. «Il 2023 lo prendo per me, per pensare alla mia salute fisica, emotiva, per respirare, per godermi i miei successi», ha detto a Billboard.