Bad Bunny diventa attore in ‘Caught Stealing’. Il trailer

È stato pubblicato il primo trailer di Caught Stealing, il nuovo film diretto da Darren Aronofsky, regista di Requiem for a Dream e The Whale. Ambientato nella New York degli anni ’90, il film è un adattamento del romanzo omonimo di Charlie Huston, che ha curato anche la sceneggiatura.

La trama parla di Hank Thompson, interpretato da Austin Butler, un ex giocatore di baseball che si ritrova invischiato nel mondo criminale dopo un semplice favore al suo vicino. La situazione precipita quando viene erroneamente accusato di aver sottratto quattro milioni di dollari alla mafia, scatenando una caccia all’uomo da parte di diverse bande criminali, tra cui una gang portoricana.

Bad Bunny, al secolo Benito Martínez Ocasio, interpreta Colorado, un gangster portoricano dal grilletto facile. Il regista ha elogiato l’artista per la sua professionalità sul set, sottolineando come la sua presenza abbia attirato grande attenzione durante le riprese a New York, al punto da dover adottare misure per mantenere la riservatezza delle location scelte per girare.

Nel cast anche Zoë Kravitz, oltre a Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Carol Kane e Action Bronson.

Caught Stealing uscirà il 29 agosto 2025.

Il trailer: