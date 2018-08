Backstreet Boys, 14 feriti per il crollo di una struttura prima del concerto

Le condizioni atmosferiche hanno causato il crollo di una struttura prima di un concerto dei Backstreet Boys in Oklahoma sabato sera, secondo quanto riportato dai media locali e dai membri del gruppo Nick Carter e Kevin Richardson.

Quattordici spettatori in attesa dell’inizio dello show sono stati feriti e curati dal personale di emergenza, quindi trasportati negli ospedali locali.

Il gruppo doveva esibirsi nel padiglione all’aperto del WinStar World Casino and Resort di Thackerville. Richardson su Twitter ha spiegato che una tenda è crollata e che i soccorritori erano arrivati ​​per aiutare le persone colpite.

Hey folks! Severe weather, high winds and rain just passed thru here in Thackerville, OK. Emergency crews are on the seen as tent calapsed and some folks who were seeking shelter were injured. Waiting to determine damage to our stage and production. Status of show TBD. ✌🏻❤️ — Kevin Richardson (@kevinrichardson) 18 agosto 2018

“Ehi gente! Brutto tempo, vento forte e pioggia stanno colpendo Thackerville, Oklahoma. Le squadre di emergenza sono sul posto perché una tenda è crollata e alcune persone che cercavano riparo sono rimaste ferite. Aspettiamo di determinare danni al nostro palco e alla produzione”.

Nick Carter ha twittato: “Aspettando e pregando per i nostri fan che sono rimasti feriti, se saremo in grado di esibirci siamo pronti, ma la sicurezza viene prima di tutto”.

Waiting and praying for our fans that were injured. If we can perform were ready to go. But safety is first. pic.twitter.com/0GlB9fbmoc — Nick Carter (@nickcarter) 19 agosto 2018

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 17.30, ora locale, secondo KOCO-TV, una stazione di Oklahoma City affiliata alla ABC. Le persone sono state evacuate a causa di una tempesta in arrivo e alcune sono rimaste ferite.

Il WinStar World Casino e Resort ha diffuso la propria versione dei fatti: “Alle 17:00, i nostri funzionari hanno iniziato l’evacuazione della sede del concerto all’aperto dopo aver visto un fulmine a quattro miglia dal casinò. A tutti i frequentatori della zona è stato chiesto di spostarsi e cercare riparo dalla tempesta. Tuttavia, circa 150 clienti che erano in fila per il concerto dei Backstreet Boys non hanno ascoltato gli avvertimenti del personale”.

“Verso le 17:30, la tempesta ha colpito e abbattuto le capriate dell’ingresso del concerto con venti a 70-80 milgia all’ora e forti piogge. 14 persone sono state trattate sulla scena e poi trasportate negli ospedali locali. Due sono già stati rilasciate”.

La corrispondente da Dallas per FOX 4 Allison Harris ha twittato foto e video di un partecipante e ha scritto, “Un’amica al concerto dei Backstreet Boys al Winstar Casino dice che una tenda è caduta sulle persone. 10 ambulanze sono sul posto e i paramedici hanno portato le persone via in barella”. Harris ha poi condiviso un video dove si mostrano alcuni feriti e le persone che li hanno soccorsi.

Friend at the Backstreet Boys concert at Winstar Casino says an awning fell on people. She estimates 10 ambulances responded, paramedics took people out on stretchers. pic.twitter.com/egU2jJJEHS — Allison Harris (@AllisonFox4News) 18 agosto 2018

@AllisonFox4News Right after it fell. Several people hurt including a young girl. Several fans spring to action including former army nurse who’s husband was hurt. pic.twitter.com/baprxWyKbN — Nikole Berry (@NikoleJagow) 19 agosto 2018

Il concerto è stato annullato. “Non abbiamo mai voluto mettere in pericolo i nostri fan e con il tempo di stasera e le ferite riportate, abbiamo deciso di annullare lo spettacolo e tenteremo di riprogrammarlo. La cosa più importante è che tutti possano tornare a casa sani e salvi. Ci vedremo molto presto!” hanno twittato i Backstreet Boys.

Richardson ha scritto: “Purtroppo, stasera, a causa dei danni subiti nella tempesta, non siamo in grado di esibirci. La sicurezza è sempre al primo posto. Conservate i vostri biglietti perché i Backstreet torneranno!”.

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon! — backstreetboys (@backstreetboys) 19 agosto 2018