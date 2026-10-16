Baby Gang, nel video di ‘Guerra 2’ le armi contestate dai giudici

Baby Gang è tornato oggi con Guerra 2, un nuovo singolo accompagnato da immagini che sono già finite al centro della sua vicenda giudiziaria. Nel videoclip, tra riferimenti ai conflitti internazionali, il rapper compare in Iraq con munizioni e armi da guerra.

Ma non solo. La prima scena si apre con Benito Mussolini raffigurato come un maiale durante il discorso con cui annunciò l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale. A seguire appaiono anche Trump, Putin, Khamenei, Maduro, Kim Jong-un e Zelensky. Infine appare Baby Gang con una cartuccera al collo, mentre si prepara a sparare.

Le riprese risalgono al 2025 e hanno contribuito alla decisione del gip di Lecco di respingere la richiesta di domiciliari in una comunità terapeutica. Secondo il giudice, Zaccaria Mouhib, questo il vero nome del rapper, sarebbe «inserito in una rete criminale più vasta e di livello internazionale», che gli avrebbe consentito di raggiungere l’Iraq per «sparare con bazooka e altre armi da guerra». Il gip parla inoltre di una «pericolosità che connota la sua figura artistica e personale», da sempre esibita anche sui social.

Una ricostruzione che, però, viene contestata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, secondo cui negli atti non viene identificato alcun componente della presunta rete criminale. Il viaggio, sostiene invece la difesa, serviva esclusivamente a realizzare un videoclip, con accordi presi dalla produzione per garantire l’assistenza di militari locali durante le riprese. Baby Gang è in carcere dal marzo 2026 nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Lecco e la difesa ha impugnato il rifiuto dei domiciliari davanti al Tribunale del Riesame di Milano. L’udienza è prevista per il 13 novembre.