Baby Gang è stato condannato a più di 4 anni di carcere

Zaccaria Mouhib, il rapper 25enne conosciuto come Baby Gang e finito al centro di alcuni casi di cronaca, è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di carcere (più della pena richiesta del pm, che era di 4 anni) per una rapina che risale al luglio del 2021 quando a Vignate, in provincia di Milano, con la minaccia di una pistola avrebbe sottratto a un giovane 130 euro e un paio di auricolari.

Baby Gang si trovava in carcere dallo scorso ottobre, quando insieme a Simba La Rue e altri 9 giovani era finito agli arresti per la rissa con sparatoria dello scorso luglio in corso Como.

Il rapper di Lecco è stato invece assolto in relazione un altro episodio, avvenuto alle Colonne di San Lorenzo nel maggio di due anni fa – in questo caso Baby Gang era accusato di rapina insieme al collega trapper Neima Ezza, al secolo Amine Ez Zaaraoui, e Samy Dhahri, conosciuto come Samy Free.