Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati (di nuovo): «Logiche da banda per il controllo del territorio»

I trapper Baby Gang (all’anagrafe Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (vero nome Lamine Mohamed Saida, già balzato agli onori delle cronache nello scorso giugno, quando era stato accoltellato a Treviolo, alle porte di Bergamo.) sono stati arrestati nell’ambito di una operazione congiunta di carabinieri e polizia scattata dopo le indagini che si sono concentrate su una aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta a Milano nella notte tra il 2 e il 3 luglio scorso in via di Tocqueville. Proprio in una delle strade più frequentate dalla movida milanese, due senegalesi erano stati gambizzati. Nell’ordinanza, firmata dal gip Guido Salvini, sono presenti altre 9 persone (solo una ai domiciliari) e due minorenni, tutti legati all’entourage dei due artisti e accusati a vario titolo di rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di arma da sparo. Contestualmente, i carabinieri di Bergamo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei 4 presunti autori di un tentato omicidio ai danni dello stesso Simba La Rue, che era stato accoltellato lo scorso 16 giugno a Treviolo. Anche questo episodio sembra legato alla rivalità tra le gang guidate dai trapper.

«Non sembra trattarsi di una rissa banale ed estemporanea ma di un episodio di grave violenza e sopraffazione originato da una logica di banda e da una volontà di controllo del territorio», ha scritto nell’ordinanza il gip Salvini riferendosi all’episodio tra i 2 e il 3 luglio. E ha continuato sottolineando «una totale astrazione dalla realtà» da parte dei due trapper, «con l’ego totalmente incluso in quello della banda che impedisce loro anche solo di percepire il disvalore e il peso delle azioni criminose poste in essere, peraltro esaltate nei video e nei pezzi musicali prodotti dal gruppo e diffusi via social, con un grave rischio imitativo quindi nei confronti di altri soggetti molto giovani». Le altre persone coinvolte sono: Eliado Tuci (32 anni), tour manager e autista personale di Baby Gang, Paulo Marilson Da Silva (27 anni ), considerato il manager di Baby Gang e “Instagram Personal Manager” dell’etichetta di cui fanno parte i due artisti, Faye Ndiaga (25) già arrestato il 29 luglio scorso per l’aggressione e il sequestro del trapper rivale Baby Touché, e Mounir Chakib detto “Malippa” (24enne, unico ai domiciliari). Proprio quest’ultimo, nel corso di una intercettazione, spiegava che «Zaccaria (Baby Gang, ndr) quando si ubriaca è un casino. Zaccaria non deve bere proprio, infatti lui lo sa e non beve. Però quando vuole bere è un casino e non puoi dirgli di no».

Il magistrato, inoltre, ha ricordato come molti degli arrestati abbiano aggirato con disinvoltura i provvedimenti presi in passato a loro carico. Come, per esempio, gli incontri tra di loro in comunità, che sarebbero stati vietati, l’utilizzo di un cellulare concesso a Simba La Rue da una suora, l’intento di recapitargli di nascosto un altro smartphone, probabilmente per girare un video simile a quello realizzato da Baby Gang all’interno del carcere di San Vittore così da prolungare la faida sui social.