Axl Rose suona ‘November Rain’ per Lisa Marie Presley: il video

Ieri, domenica 22 gennaio, amici e familiari di Lisa Marie Presley si sono riuniti a Graceland per il funerale dell’unica figlia di Elvis. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Alanis Morissette e Axl Rose, che ha suonato piano e voce November Rain.

«Non avrei mai immaginato di cantare qui, soprattutto in queste circostanze». Per poi aggiungere: «Non so se merito di essere qui, soprattutto parlando con coloro che conoscono Lisa da più tempo e che erano molto più vicini a lei e a me, in particolare la sua famiglia e coloro che l’hanno conosciuta per la maggior parte della loro vita o addirittura per tutta la sua. So che Lisa amava molto la sua famiglia ed era protettiva nei confronti di suo padre, della sua eredità e del suo amore».

Qui sotto trovate il discorso di Axl e l’esibizione: