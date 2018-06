Axl Rose al piano per la demo di ‘November Rain’

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato tutti i segreti del nuovo boxset dedicato ad Appetite for Destruction, l’esordio dei Guns N’ Roses: all’interno, oltre a spille, foto, anelli e tutto ciò che un fan dei guns possa desiderare, anche una rara demo di November Rain, registrata da Axl Rose al pianoforte ben prima delle session di Use Your Illusion I.

Il brano, che supera la durata originale di un minuto, è in un’inedita versione pianoforte e voce: Axl Rose suona in maniera solenne, ed è aiutato solo da un coro senza parole, un placeholder temporaneo del coro della versione definitiva.

Rose ha registrato la demo di November Rain, insieme ad altri 24 brani, durante una session del 1986 ai Sound City Studio. Potete ascoltarla grazie al player in cima all’articolo.