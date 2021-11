Avril Lavigne pubblicherà presto un nuovo singolo

Avril Lavigne ha firmato per DTA Records, l’etichetta di Travis Barker, e potrebbe pubblicare presto un nuovo singolo. La cantante l’ha annunciato su Instagram ieri, qualche giorno dopo aver suonato per l’evento streaming del batterista dei Blink-182, House of Horrors.

«Facciamo casino! Ho appena firmato il contratto con l’etichetta di Travis Barker, DTA Records», ha scritto Lavigne. «Dovrei far uscire il primo singolo la prossima settimana?». Nel post ci sono anche diverse di fotografie della cantante e del batterista mentre festeggiano la firma circondati da palloncini.

Il singolo potrebbe essere il primo estratto di un progetto più grande, come l’album che dovrebbe aver completato a febbraio: a dicembre 2020, Lavigne era stata fotografata in studio con Machine Gun Kelly, amico e collaboratore di Barker. «Siete pronti per ascoltare nuova musica l’anno prossimo?», aveva scritto. «Fatemi sapere».