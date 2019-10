Avril Lavigne in concerto a Milano nel 2020

Avril Lavigne porterà il suo Head Above Water Tour in Europa nel 2020, con tanto di data italiana. L’appuntamento è per il prossimo 16 marzo al Fabrique di Milano. La league europea comprenderà 11 date che toccheranno Amsterdam, Parigi, Berlino e Amsterdam. Dopo l’Europa, Avril proseguirà il tour in Cina, Giappone e sud-est asiatico.

«Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico», ha dichiarato Avril.

Gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti per lo show italiano già a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 16 ottobre 2019, mentre la vendita generale partirà ore 9:00 di venerdì 18. L’ultimo singolo di Avril è I fell in love with the devil, che potete ascoltare qui: