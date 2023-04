Avete visto la (folle) rissa dei Crazy Town?

I Crazy Town si sono dimostrati ancora una volta degni del proprio nome. Lo scorso fine settimana, subito dopo un live tenutosi a Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, i due fondatori della band Seth Binzer (conosciuto come Shifty Shellshock) e Bobby Reeves hanno litigato furiosamente: un diverbio degenerato in una rissa in piena regola.

backstage @ the festival & them foos from CRAZYTOWN on METH bruh😩🥴🤦🏾‍♂️pic.twitter.com/1L3TwJpuLU — Luckyiam (@LuckyovLegends) April 26, 2023

Un video circolato moltissimo sui social mette in mostra la dinamica degli eventi: nel filmato si vede Binzer prendere a pugni un Reeves inerme e accasciato al suolo (le motivazioni non le conosciamo, ma Binzer sembrerebbe dire al collega «I want my money»).

Segue una (soltanto apparente) riappacificazione: Binzer aiuta Reeves ad alzarsi, i due continuano a discutere, ma qualche secondo dopo quest’ultimo parte al contrattacco. Poco dopo, fortunatamente, la rissa viene interrotta.

Ciliegina sulla torta? Reeves che pubblica un video sui suoi canali social per mostrare la propria faccia randellata, cercando di tranquillizzare i fan. «Io e Shifty abbiamo avuto una piccola rissa, ma va tutto bene. Siamo fratelli», ha detto. Crazy per davvero.

Non è la prima volta che Shifty Shellshock fa parlare di sé: nel 2010 aggredì con una lattina i buttafouri del Club Premiere, a Los Angeles, dopo essere stato espulso dal locale per aver scatenato una rissa.