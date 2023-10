Avete visto Kanye West con la maglia del Genoa?

News Musica

Salmo parla della sua assenza a Scampia: «Non ho voglia di partecipare a questo circo»

Il rapper ha parlato della sua mancata partecipazione all'evento Red Bull 64 Bars in una serie di storie su Instagram: «Il problema non sono le minacce di morte che hanno fatto a me e alla mia famiglia (...). Non posso stare sul palco con una persona con cui non vado d'accordo, e voi sapete perché»